Gianni Bruno onthult naam van verdediger die hem meeste moeilijkheden bezorgde: "Hij heeft de kwaliteiten om een niveau hoger te spelen"

Club Brugge heet de beste verdediging van de competitie met slechts 14 tegendoelpunten na 29 speeldagen. Uit die defensie komt ook de moeilijkste tegenstander voor Zulte Waregem-speler Gianni Bruno.

Club Brugge heeft zijn eerste plaats te danken aan zijn aanvallars, maar ook aan zijn verdedigers en doelman. Gianni Bruno, die deze week de training hervat heeft met Zulte, vindt dat de verdediger die hem de meeste moeilijkheden bezorgde Clinton Mata is.

"Hij is snel, technisch, sterk in de duels en anticipeert heel veel. Hij is meer dan compleet", vindt de aanvaller van Essevee. "Hij speelt een niveau hoger dan de meesten en heeft de kwaliteiten om het hogerop te proberen. Er is dan ook nog eens Simon Deli bij Brugge die ook heel solide was. Die twee verdedigers spelen elke keer heel kalm, het is niet voor niets dat Brugge eerst staat", zegt Bruno die dit seizoen 4x tegen Club Brugge gespeeld heeft (2x in de competitie en 2x in de beker).