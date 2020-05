De Top- en Floptransfers van Zulte Waregem: veel aanvallers gehaald, met groot wisselend succes

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Zulte Waregem.

Zulte Waregem heeft geen uitzonderlijk seizoen gespeeld, gewoon een redelijk seizoen. De West-Vlamingen zijn nooit in de problemen gekomen, maar hebben ook nooit aanspraak gemaakt op de top zes. Daarvoor waren ze te wisselvallig. Nochtans hadden ze het offensieve departement serieus gespekt. Top Met Gianni Bruno haalde Zulte Waregem een voormalig jeugdinternational in huis en die deed het allesbehalve slecht. Bruno speelde alles en scoorde als winger ook 12 keer en gaf 2 assists. Daarbij was hij ook een constante dreiging. Ook dankzij pivot Cyle Larin, die persoonlijk voor 11 assists zorgde. Daar deed hij ook nog eens 9 doelpunten bovenop. Linksback Gideon Mensah bleek ook een serieuze versterking met zijn aanvallende impulsen. En Saido Berahino herlanceerde zijn carrière zonder problemen aan de Gaverbeek. Aanvallend zat het dus wel snor. Maar ook Olivier Deschacht liet zich op zijn oude dag nog gelden. Al slikte Zulte wel iets te veel doelpunten. Flop Alhoewel... Er vielen er ook een paar door de mand. Van Luka Zarandia had men bij Essevee heel wat meer verwacht. Zulte Waregem geeft ook niet gauw één miljoen uit aan een speler en met enkel vijf assists mocht de rechtsbuiten niet echt tevreden zijn. Ook Dimitri Oberlin voldeed niet aan de verwachtingen van Francky Dury. De Zwitserse international kreeg net 20 procent van de speelminuten en kon daarin met twee assists amper iets bijbrengen.