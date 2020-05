'Na Adidas opnieuw een traditie gebroken bij Anderlecht, maar dit gaat om een héél ander verhaal'

RSC Anderlecht en BNP Paribas hebben na een huwelijk van meer dan veertig jaar de scheiding aangevraagd. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was het niét paars-wit die de banden heeft doorgeknipt.

Met het vertrek van BNP Paribas wordt er opnieuw een streep getrokken door een traditie van RSC Anderlecht. Eerder koos paars-wit er al voor om de banden met Adidas te breken en voor Joma te kiezen.

Maar in dit dossier is het niet Anderlecht - Joma bood simpelweg een betere deal dan Adidas - maar BNP Paribas die de banden heeft doorgeknipt. De Franse bankengroep moet besparen en zag geen winst meer in de samenwerking met de Belgische recordkampioen.

Nuloperatie

Het financieel geteisterde Anderlecht ziet op die manier twee hoofdsponsors - ook Proximus gaat niet verlengen - op een week tijd afhaken. In het Astridpark is men er echter van overtuigd dat de nakende deal met Belfius voor een nuloperatie zal zorgen.