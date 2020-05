Kevin Vandenbergh (37) denkt nog niet aan stoppen en gaat op laagste niveau voetballen

Kevin Vandenbergh denkt er niet aan om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Dit seizoen kwam hij uit voor eersteprovincialer SC Aarschot, maar nu maakt hij de overstap naar Ramsel in vierde provinciale.

Kevin Vandenbergh begon als professioneel voetballer bij Westerlo. Daar plukte Racing Genk hem weg, waar hij moest dienen als jonge doublure van Wesley Sonck. Vanaf dan ging hij naar Utrecht, Beerchot, Eupen en KV Mechelen. Uiteindelijk belandde hij terug bij Westerlo om dan af te zakken naar Dessel en Aarschot.

In het seizoen 2016/2017 was Vandenbergh nog goed voor 60(!) doelpunten bij Aarschot in 30 wedstrijden. Hij promoveerde met de club van tweede naar eerste provinciale en leek er zijn carrière ook af te sluiten. Maar nu gaat hij aan de slag in het laagste niveau van het voetbal, recreatief voetbal niet meegerekend. Opvallend: Ramsel is de geboorteplaats van papa Erwin Vandenbergh.