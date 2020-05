Rudi Cossey, jeugdproduct en icoon van RWDM, fleurt op na de terugkeer: "RWDM vertegenwoordigt de waarden van het Molenbeekse en Brusselse voetbal!"

RWDM, voor veel mensen betekent die naam nog altijd iets. Zeker voor Rudi Cossey, die er zijn jeugd en tien jaar van zijn professionele carrière doorbracht. De ex-assistent van onder meer Lokeren, Gent, Genk en Club Brugge verheugt zich dan ook om hen weer in het profvoetbal te verwelkomen.

De stem van Cossey gaat plotseling verheugder klinken als we hem zeggen dat we hem over de terugkeer van RWDM bellen. "Ja, voor mij is alles begonnen daar. Ik was supporter van Racing White en speelde er ook in de jeugd. Toen kwam die fusie en ging ik via de jeugd van RWDM naar de eerste ploeg. Ik heb er het mooiste deel van mijn jeugd doorgebracht. 30 jaar geleden vertrok ik dan naar Club Brugge..."

Nu Virton geen proflicentie heeft, maakt RWDM - normaal gezien - zijn opwachting in 1B. "Fantastisch. RWDM, dat is een traditieclub die door omstandigheden is verdwenen uit het profvoetbal. Alles in acht genomen zijn ze nog vrij snel kunnen terugkeren. Het is ongelooflijk werk dat Thierry Dailly daar in vijf jaar tijd heeft weten te realiseren!", looft Dailly de huidige voorzitter.

FC Brussels? Gelukkig is dat hoofdstuk voorbij

Cossey heeft de band met RWDM nooit verloren. "Ik ben naar elke kampioenenwedstrijd gaan kijken. Die band is er en blijft er ook. Ik heb hetzelfde met Lokeren, waar ik 17 jaar gewerkt hebt. Maar RWDM is speciaal, de club is gewoon speciaal. Ik herinner me nog goed die rivaliteit met Anderlecht. Alleen daarom al... Die wedstrijden waren het hoogtepunt van het seizoen. De tribunes zaten vol! Maar ook in andere wedstrijden was er altijd een trouw publiek. Misschien niet zoveel, maar wel fanatiek. Ze duwden je naar een hoger niveau."

RWDM heeft dan ook weinig te maken met het FC Brussels dat een tijdje terugkeerde naar het hoogste niveau. "Nee, dat was iets van Johan Vermeersch. Dat is een hoofdstuk dat gelukkig voorbij is. RWDM vertegenwoordigt de waarden van het Molenbeekse en Brusselse voetbal, FC Brussels deed dat niet. RWDM is RWDM, die naam betekent iets."

De supporters van 30 jaar geleden zitten daar nog altijd

Een club die uit zijn as verrezen is. "Drie promoties na elkaar, dat is toch straf werk. Chapeau voor trainer Dražen Brnčić en voorzitter Dailly. Ik hoop nu uit de grond van mijn hart dat ze zich kunnen handhaven in het profvoetbal. Ik kijk al uit naar de derby's met Union. Dat zal de mensen ook terug naar het stadion lokken. Ze hebben lang gewacht op deze terugkeer! Maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen die 30 jaar geleden daar al zaten, daar nu nog zitten..."