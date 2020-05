Philippe Clement is zeer blij met de titel: "Het zou zuur geweest zijn als we geen beloning hadden gekregen"

Het nieuws hing al lang in de lucht, maar het is nu ook een feit: Club Brugge is kampioen! Door de veiligheidsmaatregelen kan het voorlopig niet gevierd worden, maar Philippe Clement is uiteraard zeer tevreden met de titel.

Vieren zit er voorlopig niet in voor Club Brugge. Ze zullen op zondag wel een groot virtueel feest geven, maar nu houdt trainer Philippe Clement het nog rustig. "Ik vier het thuis met mijn vrouw en kinderen. Het is rustiger dan normaal", legde de trainer uit bij VTM Nieuws. Clement is blij dat zijn ploeg, na al het harde werk van dit seizoen, een beloning heeft gekregen. "Het zou zuur geweest zijn als we geen beloning hadden gekregen. We zijn blij dat het sportieve verhaal wint."

Lees ook... Kampioen Club Brugge gaat een groot virtueel feest organiseren