Clement laat zich uit over de toekomst van zijn twee ruwe diamanten: "Het is zeer waarschijnlijk dat hij vertrekt"

Club Brugge is finaal uitgeroepen tot kampioen en mag nu de focus volledig leggen op de voorbereiding op volgend seizoen. Er lijkt zich wel het één en ander te bewegen binnen de Brugse spelerskern. Zo azen enkele sterkhouders op een transfer.

Emmanuel Dennis is de voornaamste kandidaat om Jan Breydel te verlaten komende zomer, dat bevestigt nu ook zijn coach Philippe Clement aan La Dernière Heure. "Het is zeer waarschijnlijk dat Dennis vertrekt. Hij kan ook rekenen op veel interesse. Het is voor hem het moment om een nieuwe stap te zetten."

Ook die andere ruwe diamant, Krépin Diatta, rolt vlot over de tongen bij enkele Europese subtoppers: zo hebben onder andere Ajax en Hertha Berlijn meer dan een oogje op de Senegalese vleugelflitser.

Clément zou de youngster echter het liefst nog een seizoen polijsten bij blauw-zwart: "Voor Diatta is het in mijn ogen nog te vroeg. Als Krépin nog een seizoen bij ons blijft, kan hij daarna naar een club die veel groter is dan degenen die interesse tonen in hem"