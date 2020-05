Ex-speler Arsenal en Barcelona geeft toe: "Ze zeiden me dat ik weinig ging spelen, het interesseerde me geen fuck want ik werd miljonair"

Zeven jaar Arsenal en vier jaar Barcelona, dat zijn mooie clubs om op je palmares te hebben. De Kameroense middenvelder Alex Song deed het niet uit liefde voor het spelletje, maar geeft toe dat zijn bankrekening het belangrijkste was.

"Ik zat zeven jaar bij Arsenal, maar ik begon pas in de laatste vier jaar echt geld te verdienen", vertelde hij in een Instagram live met landgenoot en NBA-ster Pascal Siakam. "Mijn salaris steeg toen flink. Maar ik besefte ook dat ik ongelooflijk veel geld zomaar uitgaf. Toen ik begon, kreeg ik vijftienduizend euro per week. Als jonge gast was ik dolblij. Ik wilde met de grote jongens meedoen, ik kon winkelen waar ik maar wilde en beleefde wilde nachten."

"Ik zag bijvoorbeeld dat Thierry Henry, De Koning, met een geweldige auto naar de training kwam. Ik zei tegen mezelf dat ik hoe dan ook dezelfde auto zou halen. Ik ging naar de autodealer en tekende de papieren. En opeens had ik dezelfde auto als De Koning. Maar ik moest de auto na twee maanden al terugbrengen. Al mijn geld ging op aan benzine. Tijdens mijn periode bij Arsenal kon ik niet eens 100.000 euro sparen, terwijl mensen vast dachten dat ik miljonair zou zijn."

Dat veranderde toen Barcelona aanklopte. "Toen Barcelona mij het contract voorschotelde en ik zag hoeveel ik zou verdienen, hoefde ik geen twee keer na te denken. Ik was van mening dat mijn vrouw en kinderen goed moesten leven als mijn carrière voorbij zou zijn. Ik ontmoette de sportief directeur van Barcelona en hij vertelde dat ik weinig zou spelen. Het boeide mij geen fuck, ik wist dat ik miljonair zou worden."