Wesley Hoedt zegt Antwerp vaarwel: "Zonde dat we ons werk niet hebben kunnen afmaken"

Antwerp lijkt een serieuze facelift te ondergaan. Na Mirallas, Bolat en Bölöni zal ook Wesley Hoedt, de huurling van Southampton, volgend seizoen niet voor de Great Old uitkomen. Zijn aankoopoptie van acht miljoen wordt zo goed als zeker niet gelicht.

De Nederlander traint al mee met AZ, maar dat zal niet zijn volgende bestemming worden. "Voor alle duidelijkheid: ik keer niet terug naar AZ. Met toestemming van Antwerp en Southampton train ik nu drie keer per week mee", vertelt Hoedt in het Nieuwsblad.

Hoedt herlanceerde zijn carrière dit seizoen bij Antwerp en lijkt klaar voor dat stapje hogerop. "Ik heb inderdaad een heel goed jaar gekend. Ik ben blij dat de fans en kenners mijn prestaties gewaardeerd hebben. Toch is het zonde dat we ons werk niet hebben kunnen afmaken. We hadden die beker kunnen pakken en tweede kunnen worden."

Grote competitie

"Ik heb al een aantal aanbiedingen op zak van clubs in topcompetities, dat klopt. Maar het is nog afwachten. Hoe dan ook, het is duidelijk dat ik niet op een jaartje huur zit te wachten. Ik wil een defenitieve verhuis!"