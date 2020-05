De vier sportieve prioriteiten van Antwerp: een bouwwerf op en naast het veld

Aan de nieuwe tribune in het Bosuilstadion wordt momenteel hard gewerkt. Tegen het begin van volgend seizoen moet ze klaar zijn voor gebruik. Maar ook aan de sportieve kant van het verhaal moet er nog flink 'gebouwd' worden bij Royal Antwerp FC.

Eerst en vooral moet er een nieuwe trainer worden aangeduid. Laszlo Bölöni heeft enkele stevige fundamenten gelegd voor zijn opvolger, al zijn sommige sterkhouders al vertrokken en staan anderen dicht bij de uitgang.

Maar een nieuwe trainer vinden is prioriteit nummer 1, samen met een verlengd verblijf van Dieumerci Mbokani. De Gouden Stier was de afmaker, het rustpunt en meer dan eens de beslissende factor voor Antwerp dit seizoen. Ondanks zijn leeftijd en dankzij aangepaste trainingsuren was hij altijd inzetbaar.

Voorts moet Antwerp ook op zoek naar een alternatief voor 'Dieu.' Een doublure die het programma wat minder belastend moet maken voor Mbokani. Een extra flankaanvaller zou geen overbodige luxe zijn, maar dringend is het allerminst. Met Benson, Refaelov, Miyoshi, Rodrigues en Lamkel Zé zijn er voldoende spelers die de drie posities in steun van de diepe spits kunnen invullen.

Ook centraal op het middenveld staat het stevig. Zeker als Defour blijft. Met Verstraete, Coopman en Hongla zijn er voldoende alternatieven voorhanden als De Sart of Haroun niet beschikbaar zijn.

Vraagtekens in de verdediging

Dan is er achterin wel versterking nodig. Zeker centraal. Van het vaste duo Hoedt-Arslanagic is de Nederlander zeker weg. 'Dino' is einde contract en geniet interesse vanuit het buitenland, al staat hij wel open voor een verlengd verblijf. Alleen Seck is momenteel een zekerheid. Achter Pius en Borges mag een groot vraagteken worden geplaatst na hun blessureleed en Batubinsika kwam nog nauwelijks in het stuk voor. Wintertransfer Ava Dongo kreeg nog geen enkele speelminuut.

Op de rechtsachter gaat Buta zijn laatste contractjaar in. Een verlenging is aan de orde, anders moet hij in de winter voor een peulenschil of in de zomer zelfs gratis vertrekken. Gegadigden genoeg.

Tot slot is er nog de plek tussen de palen die vacant is nu Bolat andere oorden zal opzoeken. Alireza Beiranvand wordt dan al wel sinds de winter genoemd als zijn opvolger, zolang er geen handtekeningen staan kan Antwerp zich niet rijk rekenen...