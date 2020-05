Club Brugge gaat gebeuren van de voorbije week niet snel vergeten: "Dat gaat nog een rol spelen volgend seizoen"

Club Brugge hun voorstel van 18 ploegen in 1A werd door enkele ploegen gedwarsboomd. Uiteindelijk moest de landskampioen toegeven om hun titel veilig te stellen, maar dat het niet in goede aarde viel, is duidelijk.

We hadden het ook al aangehaald dat blauw-zwart niet bijzonder blij ging zijn met de tegenkanting die het kreeg van de andere topteams. Peter Vandenbempt liet in De Tribune ook al doorschijnen dat ze dit niet snel gaan vergeten. "Ze hebben het goedgekeurd, maar met hun arm op hun rug gewrongen. Het alternatief was immers dat de competitie geschrapt zou worden en dat wilden ze niet." Bij de eerstvolgende gelegenheid zou dat wel eens tot uiting kunnen komen. "Wat er de voorbije week is gebeurd, heeft Club Brugge nog eens extra op scherp gezet. Ze zijn helemaal niet blij met de manier waarop ze in de hoek zijn gedrumd en met het mes op de keel een deel van hun Europese geld hebben moeten afstaan. Dit zou volgend seizoen nog wel eens een rol kunnen spelen."