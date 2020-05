🎥 Geniaal: Nederlands Rode Kruis schakelt hulp in van topref midden in de stad: "Anderhalve meter"

De coronamaatregelen zijn al flink versoepeld, maar de regel om anderhalve meter te houden blijft van toepassing. Ook in Nederland. Daar stuurde het Rode Kruis iemand op pad die er in zijn gewone job ook voor moet zorgen dat de regels keurig worden nageleefd.

Het Rode Kruis stuurde niemand minder dan Kevin Blom naar Den Haag om te kijken of de mensen de regels wel naleefden. De 46-jarige scheidsrechter heeft al meer dan 300 matchen op het hoogste niveau in Nederland op zijn teller en fluit ook Europese matchen. Bovendien was hij ook sporadisch actief in België.

Met een spuitbus, een fluitje en kaarten op zak oordeelde hij wat wel en niet door de beugel kon in Den Haag. Bij een 'twijfelgeval' kon hij zelfs de hulp van de VAR inschakelen.