Leko komt met eerste boodschap als Antwerp-coach: "Ik wil elke wedstrijd winnen"

Ivan Leko geeft vanavond om 18u zijn eerste interview als trainer van Antwerp. In een kort filmpje op de sociale media van Antwerp sprak de Kroaat de fans al even toe.

Ivan Leko wil met Antwerp de stap maken naar de top van de Jupiler Pro League en de Kroaat steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Ik ben niet naar hier gekomen omdat het dicht bij huis is, of omdat het gemakkelijk is. Ik ben naar hier gekomen om hard te werken. Ik wil elke wedstrijd winnen."

"Ik wil aan de spelers duidelijk maken dat alles mogelijk is. Ik kijk er naar uit om te beginnen en de spelers te ontmoeten", wist de nieuwe coach ook nog te zeggen.

Voor zij die het hele interview willen volgen is het vanavond om 18u te doen. Dan post Antwerp het hele interview op hun eigen media-kanalen.