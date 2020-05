Naast Club Brugge wil er nog een Belgische topclub Nacer Chadli wegkapen

Kan Anderlecht volgend seizoen nog rekenen op Nacer Chadli? Ze zouden hem graag houden, maar dan moeten ze wel het geld ervoor vinden. En intussen komt er uit het binnen- en buitenland steeds meer concurrentie.

De 30-jarige Rode Duivel is nog steeds eigendom van Monaco, maar hoeft zich geen zorgen te maken dat hij moet terugkeren. Hij wil graag in België blijven en Club Brugge toonde al interesse. Maar ook Antwerp is volgens Het Nieuwsblad nu op de proppen gekomen. Die hebben na het vertrek van Kevin Mirallas ruimte om hem een fors contract aan te bieden.

Bij Antwerp zeggen ze dat het nu nog niet aan de orde is. Maar er is ook belangstelling van Olympiakos. De Griekse landskampioen heeft de middelen om hem aan te trekken en speelt ook voorrondes Champions League. Chadli wil vooral nog in aanmerking komen voor het EK.