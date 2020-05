Antwerp heeft klacht ingediend wegens belangenvermenging in het Belgische voetbal

Antwerp heeft een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit. De club wilde namelijk stappen ondernemen tegen de structurele belangenconflicten in het Belgische voetbal.

Zo is de Belgische club namelijk niet te spreken over de rol van Mehdi Bayat bij het stopzetten van de Belgische competitie. Dat heeft de club laten weten in een officiële mededeling. Als voorzitter van de Belgische voetbalbond had Bayat een een duidelijk aandeel in de beslissing, maar volgens Antwerp was het in het voordeel van Charleroi, waar Bayat gedelegeerd bestuurder is.

Antwerp heeft ook een klacht ingediend bij de UEFA. Volgens de club dienen de belangenconflicten ook bekeken te worden bij het verkrijgen van de licenties. Deze vraag werd ook gesteld aan de RBFA.