Antwerp heeft dan toch geen plaats voor populaire De Decker en laat hem al weken in ongewisse

Wat met Wim De Decker na het vertrek van Laszlo Bölöni? Dat was de vraag die de Antwerp-fans bezig hield. Het zag er gisteren al naar uit dat de enorm populaire assistent zou vertrekken en daar is nu quasi zekerheid over. Want... er is hem nog niks verteld.

De Decker is populair bij de fans, want hij heeft Antwerp weer in eerste klasse gebracht. Na de aanstelling van Ivan Leko als coach luidde het dat er hem een andere functie zou aangeboden worden, maar... dat bleek niet zo te zijn, weet Het Nieuwsblad. De club zou hem zelfs volledig in het ongewisse gelaten hebben. Hij kreeg geen enkel concreet voorstel om op de Bosuil verder te werken. Zoals we al schreven is er belangstelling vanuit Waasland-Beveren, maar daar is het nu wel bijzonder onrustig. Ook Cercle Brugge ligt op tafel of een Franse club. De Decker zal de komende dagen zijn opties waarschijnlijk rustig bekijken.