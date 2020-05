Hoe Chadli een prestigetransfer aan het worden is en Anderlecht dat goed kan gebruiken

Anderlecht wil liever geen gezichtsverlies lijden. Een transfer van Nacer Chadli naar Club Brugge of Antwerp zou veel pijn doen, ook bij de aanhang. Ondanks de financiële situatie waarin ze zitten, gaan ze er dus alles aan doen om hem desondanks te kunnen houden.

Anderlecht zoekt geld en heeft ook prioriteiten gesteld: een nieuw veld, een contractverbetering voor Van Crombrugge en... een nieuwe deal met Nacer Chadli. Ook volgend seizoen zal de kern van paars-wit uitpuilen van de jonkies en daar moet ervaring tegenover gesteld worden.

Mooie Brugse papieren

Chadli hoopt volgend jaar mee te gaan naar het EK en verkiest een club dichtbij zijn familie en waar hij altijd zal spelen als hij fit is. Daarvoor komt zowat elke Belgische club in aanmerking, maar Antwerp en Club hebben het voordeel van Europees voetbal. Blauw-zwart speelt Champions League en heeft heel veel ambitie. Dan ga je toch twee keer nadenken.

Chadli zegt zeker niet 'nee' tegen een verlengd verblijf in het Lotto Park en werd een jaar geleden al overtuigd door Kompany om aan het project mee te werken. De aanvaller ligt nog een jaar onder contract bij Monaco, maar in het Prinsdom willen ze zijn vraagprijs van acht miljoen wel laten zakken.

Een nieuwe verhuur is niet bespreekbaar, want Monaco heeft het geld zelf nodig. Club en Antwerp kunnen zoiets wel betalen, voor Anderlecht is dat momenteel geen optie. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de financiële situatie weer wat gezonder te maken, maar met geld smijten kunnen ze ook niet doen.

Het Anderlechtse blazoen

Zo wordt Chadli het onderwerp van een prestigetransfer. Na een jaar waarin hij in 17 matchen 8 goals en 5 assists liet noteren, weet iedereen dat hij in de top vijf zit van beste spelers die in de Jupiler Pro League rondlopen. Een transfer naar de aartsrivaal zou het blazoen van Anderlecht weer wat doffer maken, hem houden betekent een serieuze opblinkbeurt.

Chadli heeft dus zowel zijn waarde op als naast het veld voor Anderlecht. De aanhang moet perspectieven hebben om na twee rotseizoenen weer moed te krijgen. Een verlengd verblijf van Chadli zou betekenen dat ze de rug weer wat mogen rechten...