Antwerp gaat verder zonder "levende legende" Wim De Decker: "Ik heb het gevoel dat dit geen definitief afscheid is"

Ivan Leko werd donderdagochtend op de Bosuil voorgesteld met assistenten Cossey en Still aan zijn zijde. Ruim 60 kilometer verder werd Wim De Decker voorgesteld als de nieuwe T2 van KAA Gent.

Wim De Decker gaf op zijn voorstelling aan dat Antwerp andere plannen had en dat hij meteen getriggerd was door de interesse van Gent (dat leest u HIER). Bij de Great Old hebben ze dus afscheid genomen van hun ex-speler (2013-2016), de man die hen als trainer naar 1A loodste (2017) en de rechterhand van Laszlo Bölöni op het hoogste niveau (2017-2020).

We komen elkaar zeer snel weer tegen.

"We werken al vier jaar erg close samen. We kennen elkaar zeer goed en er is zeer veel wederzijds respect", legt General Secretary & Sports van Antwerp Sven Jaecques uit. "Hier is hij een levende legende omdat hij de club heeft teruggebracht naar waar ze hoort. Ik heb het gevoel dat dit geen definitief afscheid is."

Wie weet keert De Decker dus ooit terug naar de oudste voetbalclub van het land, als T1 of in een andere functie. "In voetbal weet je nooit. Al willen we er absoluut geen timing op zetten en Wim nu vooral veel succes wensen met zijn nieuwe stap. We komen elkaar zeer snel weer tegen", besluit Jaecques.