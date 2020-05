Antwerp ziet Belgisch belofteinternational gratis de deur uit gaan: "Totaal geen verrassing"

Na zijn vertrek bij Club Brugge had belofteinternational zich wel iets anders voorgesteld van zijn periode bij Antwerp. Maar deze zomer loopt hij transfervrij de deur uit en kan hij beginnen aan een nieuw hoofdstuk.

Antwerp kon het contract van Teunckens eenzijdig verlengen met 1 jaar, maar dan moest het dat wel doen voor 1 maart. Dat deed het niet en nu ziet Antwerp met Teunckens en Bolat hun eerste twee doelmannen vertrekken. Ook derde doelman Yves De Winter trekt de deur waarschijnlijk achter zich dicht.

Teunckens is blij dat hij ergens anders heen kan. Op drie seizoenen kwam hij amper tot vier wedstrijden. "Frustrerend, want ik zag ondertussen leeftijdsgenoten wel doorbreken. En dat terwijl ik altijd eerste doelman was in de jeugdreeksen van België."

De doelman hoopt dat hij nu ergens eerste doelman kan worden. "Er is wel al interesse vanuit Nederland, maar ik heb nog geen enkele aanbieding gehad die me echt lag. Het totale plaatje klopte nog niet. Ik wil ook pas ergens een als ik weet dat de trainer me wil. Ergens waar ik eerste doelman zal worden of tenminste de concurrentie kan aangaan."

Teunckens is er ondertussen 22, maar wacht nog steeds op zijn grote doorbraak. "Ik was tweede doelman achter Sinan Bolat en die presteerde gewoon top. Dus ik kon niets zeggen. Het is jammer dat ik zelfs in de beker niet mocht spelen, terwijl Antwerp tijdens de zomer nog enkele uitleenbeurten tegenhield."