Louwagie sneert naar dubbele pet van Bayat: "Al heeft hij in dit verhaal wel correct gehandeld"

KAA Gent stelde donderdag de eerste zomeraanwinsten voor en er was natuurlijk ook het nieuws over Wim De Decker en Vadis Odjidja. Anderzijds ging het ook over de besluitvorming over de afhandeling van de competitie en het format voor volgend jaar en de dubbele petten die daarin mee speelden.

Een dubbele pet bij de Pro League, zoals Peter Croonen -voorzitter van Genk en de Pro League-, is voor Michel Louwagie geen probleem. "Het is logisch dat een clubvoorzitter ook de voorzitter is van de belangenvereniging van profclubs. Kijk maar naar het verleden en naar Ivan De Witte of Roger Vanden Stock", legde de manager van de Buffalo's uit. Dat Mehdi Bayat als grote man bij Charleroi ook voorzitter van de Belgische voetbalbond is, daar heeft hij het moeilijker mee. "We moeten daar niet flauw over doen, al heeft hij het wel goed gedaan", legde Louwagie uit, alvorens te verwijzen naar de bekerfinale. Bayat toonde zich daar voorstander van. Als Antwerp de finale wint dan gaat het met het rechtstreeks Europees ticket van Charleroi voor de derde plaats aan de haal en moet Charleroi voorrondes spelen voor de Europa League.