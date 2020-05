Anderlecht en Genk bundelen krachten om oplossingen te zoeken

AA Gent maakte de oefening al en Michel Louwagie kondigde donderdag aan dat zij met toepassing van de regels 5.000 fans zouden kunnen verwelkomen in de Ghelamco Arena. Ook Genk en Anderlecht proberen een plan uit te werken dat ze aan de Veiligheidsraad kunnen voorleggen.

Karel Van Eetvelt kent Peter Croonen blijkbaar al langer. "We hebben dan ook tegen elkaar gezegd dat we deze oefening beter samen kunnen maken. Zo komen we misschien sneller tot een plan. We doen dat met nog een aantal andere clubs", aldus Van Eetvelt. "Hoe meer ideeën, hoe sneller we met een oplossing kunnen komen."

Er duiken echter wel nog heel wat praktische problemen op. "Hoe moeten we het doen met mensen van dezelfde bubbel? Hoe moeten we wc-bezoeken organiseren? Hoe moeten we de mensen in het stadion begeleiden? Het is de bedoeling daar een antwoord op te vinden dat we aan de Veiligheidsraad kunnen voorleggen."