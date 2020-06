Analist gelooft dat Vandenhaute tij kan doen keren bij Anderlecht: "Hij kan inschatten wie hij waarvoor nodig heeft"

Marc Coucke heeft een stap opzij gezet en dat vindt analist Gert Verheyen een goede zaak. Zeker omdat Wouter Vandenhaute zijn functie als voorzitter overneemt, want hij gelooft in de nieuwe sterke man.

Waarom? "Omdat ik hem ken en er al vaak mee gepraat heb, ook over voetbal. Wouter is een man van ideeën. Strategisch sterk want hij kan inschatten wie hij waarvoor nodig heeft. Hij is iemand die kan peilen of de perceptie die mensen over jou hebben wel overeenstemt met jouw werkelijke competenties", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Nu, dat Anderlecht op termijn terug zou keren, dat was evident, los van Wouter Vandenhaute. Het blijft Anderlecht. Uiteindelijk wordt de perceptie over hoe goed een club werkt, bepaalt door resultaten. Win je, dan is de jeugd goed, het transferbeleid, alles. Verlies je, dan is alles slecht. Een ding is zeker: met Coucke ging het niet meer veranderen. Omdat de tegenstand te groot is geworden, intern én extern.”