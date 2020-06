Een eitje pellen met Club Brugge en terug écht werken na 'voetbalvakantie' in het Midden-Oosten: Ivan Leko trappelt van ongeduld

Ivan Leko is na een jaar terug van weggeweest in het Belgisch voetbal en hij is er klaar voor. Dat liet hij tijdens zijn voorstelling meermaals uitschijnen. De Kroaat kan niet wachten tot hij weer op het trainingsveld staat.

Ivan Leko heeft natuurlijk nog unfinished business in België. Nadat hij Club Brugge in zijn eerste jaar kampioen had gemaakt was blauw-zwart de grote titeluitdager van het KRC Genk van Philippe Clement. De Limburgers pakten die titel ook en Clement kreeg Leko's zitje. Bij Antwerp zou hij zijn ex-ploeg het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Hoewel hij zich graag wil bewijzen tegenover Club repte hij er met geen woord over. "Ik ben trots op wat ik heb verwezenlijkt als speler en als coach. Waar ik ook gewerkt heb, heb ik altijd alles gegeven, 24 op 7, met heel mijn hart en altijd ten dienste van de club. Nu wil ik dat hier ook doen. Ik zit niet met het verleden in mijn hoofd, maar met de club, met het nu en met wat komen gaat. Gelukkiger dan ik nu ben, door in dit ambitieus project te stappen, kan niet", was de Kroaat enthousiast.

Midden-Oosten niks voor hem

Nadat hij het nieuws te horen kreeg, vond Leko een nieuwe opdracht in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het avontuur was van korte duur en bovendien matchte het niet met Al-Ain. Ook daarom is hij extra gemotiveerd.

"Om eerlijk te zijn voelde ik me daar niet thuis. Ik ben nog altijd jong en sta elke dag op om beter te worden en bij te leren. Als je daar naartoe gaat moet je klaar zijn voor je voetbalpensioen of -vakantie. En ik was daar nog niet klaar voor", aldus Leko.

Frans leren

Stilzitten is overigens niks voor de 42-jarige trainer, een echt voetbaldier. De vrije tijd die hij had tijdens de voorbije maanden besteedde hij aan zijn familie en aan bijleren. "Familie komt op de eerste plaats en voetbal komt daar net achter. Dan gaapt er een groot gat tot de derde plaats. Tijdens de coronacrisis heb ik veel tijd kunnen doorbrengen met familie en was er even geen voetbal. Ik heb ook veel kunnen bijleren, bijvoorbeeld Frans (de voertaal tussen spelers en staf, nvdr.). Maar mijn familie en vrienden weten dat voetbal mijn leven is en ze weten nu... 'football is back'", besloot hij.