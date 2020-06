Een nieuwe scheidsrechter maakt volgend seizoen zijn opwachting in de Proximus League

We zullen volgend seizoen een nieuwe scheidsrechter aan het werk kunnen zien in de Proximus League. Brent Staessens maakt namelijk de overstap van het amateurvoetbal. Staessens is 23 jaar oud.

Het profvoetbal krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe scheidsrechter. Brent Staessens maakt namelijk de overstap van het amateurvoetbal. Staessens is 23 jaar oud en hij zal beginnen in de Proximus League. Volgens Sporza zullen ook assistent-scheidsrechters Lennert Jans (29) en Nico Claes (30) de overstap naar het profvoetbal maken. Midden juli zullen ze hun fysieke testen en hun theoretisch examen afleggen.