Scheiding der machten bij Anderlecht: bestuur en management lopen niet meer in elkaar over

De voorbije jaren zaten bestuursleden van Anderlecht ook in het management van de club. Michael Verschueren bijvoorbeeld. Maar in het plan dat Wouter Vandenhaute heeft uitgewerkt, is daar geen plaats meer voor. "Verschueren wordt weer gewoon bestuurder."

“In de komende weken wordt een nieuwe structuur uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat RSCA opnieuw kan aanknopen met zijn succesvolle verleden en die moet vermijden dat de club opnieuw in de situatie van de afgelopen periode terechtkomt”, klinkt het. “Een strikte scheiding van bestuur en management zal één van de pijlers zijn en in dat nieuwe kader heeft Michael Verschueren ervoor gekozen om zich opnieuw op zijn bestuurdersrol te concentreren.” “RSCA dankt Michael voor de inspanningen die hij het voorbije anderhalf jaar als sportief directeur in moeilijke omstandigheden heeft geleverd en is blij dat hij bereid is om zijn bestuurdersrol weer op te nemen. Verschueren zal zijn mandaten bij ECA en UEFA verder uitvoeren en wil ook de verbindingsfiguur zijn tussen de historische aandeelhouders (Alexandre Van Damme, Etienne Davignon, Johan Beerlandt) en het nieuwe management”