Steven Defour bekijkt andere opties in afwachting van contractverlenging, 'vooral interesse uit Turkije'

Steven Defour tekende in september 2019 een contract voor een seizoen bij Antwerp. Zijn intentie is om bij de club te bljiven, maar tot een contractverlenging kwam het nog niet.

Vorige maand gaf Steven Defour aan dat hij bij de club wou blijven en dat die intentie wederzijds is. Maar Antwerp had ondertussen andere katjes te geselen en tot een contractverlenging kwam het nog niet.

Turkse interesse

Zolang er niets getekend is kan er voor Defour altijd een niet te weigeren aanbod in de bus vallen. In afwachting van een nieuwe deal zou hij andere opties bekijken. Volgens Het Nieuwsblad is er vooral interesse vanuit Turkije voor de voormalige Rode Duivel.

Antwerp maakt wel werk van de contractverlengingen. Na de presentatie van Ivan Leko gaf Sven Jaecques, General Secretary & Sports, aan dat de club met enkele spelers 'on speaking terms' is.