Marc Van Ranst en andere viroloog zijn het eens: "Pro League haalde niet onderste uit de kan om competitie uit te spelen"

In Duitsland is de Bundesliga opnieuw opgestart. In Spanje, Italië en Engeland wil men de voetbalcompetitie in midden juni opnieuw opstarten. Die drie landen zijn zwaarder getroffen dan België, waarom was dat hier dan niet mogelijk?

Van Ranst: "Focus op volgend seizoen" Viroloog Marc Van ranst ziet op dit weinig redenen om de stopzetting van de competitie terug te draaien. "Er komen nog elke dag 200 gevallen bij, dat is te veel. Waarom andere landen wel opnieuw voetballen? Dat moet je aan hen vragen... Bij ons hadden de Pro League en de voetbalbond vrij snel beslist om het seizoen stop te zetten", herinnert Van Ranst zich bij Het Nieuwsblad. "Ik had echter niet de indruk dat ze het seizoen absoluut nog wilden afwerken. De clubs wilden zich vooral focussen op de opstart van het volgende seizoen", zegt de viroloog die de eersteklassers advies gaf. Van Gucht: "Niet aangedrongen" Die andere bekende viroloog, Steven Van Gucht, staat meer open voor een mogelijke heropstart. "Het blijft een risico, maar ik vind het een aanvaardbaar risico. Profvoetballers zijn jong en gezond, ze zullen normaal gezien goed herstellen bij besmetting. Maar ze kunnen wel hun familie besmetten. Geen publiek en zo min mogelijk contact zijn logische maatregelen", vindt hij. Hij treedt ook zijn collega Van Ranst bij door te zeggen dat het stopzetten van de competitie vooral de beslissing was van de clubs zelf. "De vraag om te stoppen kwam uit de sector zelf, wij hebben daar zeker niet op aangedrongen."