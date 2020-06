Kleine clubs trekken aan alarmbel: "We gaan onze spelers twee maanden moeten betalen om... niet te voetballen"

De grote clubs hebben er hun 'package deal' doorgesleurd in de Algemene Vergadering. Maar of het zo'n goeie deal is voor de kleinere clubs valt af te wachten. Matthias Leterme, algemeen directeur van KV Kortrijk, maakte zijn rekening al.

Mogelijk stopt het seizoen voor acht van de zestien clubs al in april volgend seizoen. "Zo is dat. Ik vraag me af waarom er geen oplossing werd gezocht voor die acht teams, toch de helft van 1A. Mochten we buiten de top 8 eindigen, dan zullen we twee maanden onze spelers moeten betalen om... niet te voetballen", zegt Leterme in HLN.

"En het gaat niet alleen om spelerslonen: vorig seizoen waren we nog zeker van 20 thuismatchen, dit seizoen hadden het er 18 moeten zijn, volgend seizoen zijn we dus nog maar zeker van 15. Dat is ook commercieel een groot verschil. We zijn ons product aan het uithollen in plaats van meer waarde te creëren. Ik was trouwens voorstander van een competitie met 20 clubs."

Zonder fans zou het nog erger worden. "Dan speel ik liever niet. Wij willen alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om toch mensen in ons stadion te kunnen toelaten. We zijn dat momenteel aan het uitwerken en we menen dat het moet mogelijk zijn om al vanaf augustus voor publiek te kunnen spelen, al zal het dan misschien beperkt in aantal zijn."