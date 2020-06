Jambon geeft hoop voor bekerfinale met publiek: "Daar kunnen protocols voor opgesteld worden"

Vanaf 1 juli zijn er weer sportmanifestaties met publiek mogelijk. Weliswaar voorlopig maar met 200 mensen en ze moeten zitten. Maar voor een evenement als de bekerfinale - op 1 augustus - zouden er uitzonderingen kunnen gemaakt worden.

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat liet al weten dat hij hoopte dat er bij de competitiestart meer dan 200 man in het stadion zou mogen zitten. "Ik weet niet of meneer Bayat de curve van de epidemie kan voorspellen, maar virologen hebben ons die zekerheid nog niet gegeven", aldus minister Jan Jambon. "We moeten nu eerst kijken wat de gevolgen zijn van de maatregelen die we nu genomen hebben."

Maar Jambon laat toch al de deur op een kier voor de bekerfinale. "Voor grote evenementen zoals de bekerfinale kunnen op voorhand wel al protocols worden opgesteld. Op de Heizel zie je bij wijze van spreken geen 200 mensen zitten. Het is dus wel mogelijk dat we daar via een duidelijk protocol kunnen kijken om meer mensen toe te laten. Dat gaat niet enkel over wat er in het stadion gebeurt, maar ook over de instroom en de uitstroom van de fans voor en na de match."

Voor 1 juli wil de Pro League alle spelers getest hebben en dat daarna elke week opnieuw doen...