Anderlecht is gewaarschuwd: "Zo is Manchester City vorig jaar tegen de lamp gelopen"

Er worden vraagtekens geplaatst bij de kapitaalinjectie die wordt doorgevoerd bij RSC Anderlecht. Zondigt paars-wit tegen de regelgeving van de Financial Fair Play?

Eerst en vooral dit: op 12 juni stemt de Algemene Vergadering van de Pro League om de Financial Fair Play voor eventjes in de koelkast te schuiven. De schuldenberg van RSC Anderlecht dateert dan wel voor de coronacrisis, maar paars-wit kan er wel gebruik van maken.

Pierre François wil zich echter tegen de wijziging kanten. “En dan heeft Anderlecht misschien wel een probleem”, klinkt het bij sporteconoom Thomas Peeters in Het Laatste Nieuws. “Dat is het geval als Anderlecht die som van vijftig miljoen euro nodig heeft om de schulden aan te zuiveren.”

Het is namelijk wél toegestaan om bijvoorbeeld je stadion op te smukken met extra stortingen. Je mag er geen spelerslonen mee betalen

Marc Coucke scheldt namelijk een bedrag van zo’n vijftig miljoen euro aan leningen kwijt. Dat wordt omgezet in kapitaal. In aandelen dus. De Raad van Bestuur gooit er nog eens een injectie van twintig miljoen euro tegenaan. En dat terwijl de Financial Fair Play voorschrijgt dat een eigenaar of vennootschap niet meer dan dertig miljoen euro in een club mag pompen.

“Zo is Manchester City vorig jaar tegen de lamp gelopen”, legt Peeters uit. “Om de boekhouding in evenwicht te krijgen hebben zij zo’n bijdragen willen vermommen als sponsorgeld. Het is namelijk wél toegestaan om bijvoorbeeld je stadion op te smukken met extra stortingen. Je mag er geen spelerslonen mee betalen.”