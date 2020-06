Prachtig initiatief in Brazilië: Oud-internatiol Fred tekent contract bij Fluminense na fietstocht van 600 km voor gezinnen in nood

Kent u Fred nog? De ietwat statige spits die tijdens het WK 2014 de voorlinie van het Braziliaanse nationale elftal moest leiden. Die heeft nu op 36-jarige leeftijd een nieuw contract getekend bij Fluminense en daar hangt een mooi verhaal aan vast.

Fred is een legende bij Fluminense, waar hij tussen 2009 en 2016 104 doelpunten scoorde in 180 wedstrijden. De club twijfelde er dan ook niet aan om de oudgediende weer in de armen te sluiten en hem een contract te geven tot 21 juli 2022. Op die dag viert de club haar 120-jarig bestaan.

Dat is allemaal niet zomaar gebeurt. Fred heeft namelijk een fietstocht van 600 km achter de rug, met als bedoeling geld in te zamelen voor gezinnen in nood. De fietstocht bracht hem van Belo Horizonte tot Fluminense, waarna hij er zijn kribbel onder het contract zette.

U zal zich Fred waarschijnlijk nog het beste herinneren van het WK 2014 in Brazilië. Fred moest daar de aanvalslinie van het Braziliaanse elftal leiden, maar leek een enorme mismatch tussen sterren als Neymar, Oscar en Hulk. Uiteindelijk eindigde dat Wk ook in mineur voor Brazilië nadat het in de halve finale maar liefst 7-1 verloor tegen Duitsland.