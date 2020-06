Protocols voor hervatting bekend: twee tests per week voor iedereen en quarantaine voor begin competitie

De clubs uit de Pro League kregen gisteren protocollen over hoe te trainen en te testen. Een speler die positief test, moet in quarantaine. Als hij in contact gekomen is met ploegmaats moet de hele ploeg 48 uur in quarantaine.

Die 48u zijn nodig om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen van de coronatest. Voor de competitiestart moeten alle ploegen sowieso 48u in quarantaine. Elke speler zal ook twee keer per week getest worden in het begin. Dat kostenplaatje kan oplopen tot 700.000 euro. Een test kost 45 euro aan een gemiddelde van 40 personen per club. STVV is de eerste club die zijn spelers al getest heeft. Diegene die in België waren althans. Alle tests waren negatief. Maandag moeten ze ook uitsluitsel krijgen over diegene die nog in het buitenland verbleven.