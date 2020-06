Afgelopen winter wou Anderlecht nog een derde transferslag slaan in de MLS, nu lijkt paars-wit te laat te gaan komen

RSC Anderlecht haalde afgelopen winter met Murillo en Lawrence twee spelers weg in de Major League Soccer. Murillo lijkt een schot in de roos, terwijl Lawrence nog niet echt de kans heeft gekregen om zich te bewijzen.

Op de laatste dag van de wintermercato wilden de Brusselaars nog een derde keer gaan shoppen in Amerika. Paars-wit wou namelijk Alberth Elis gaan wegplukken bij de Houston Dynamics maar de Hondurese flankaanvaller was te duur.

Volgens Turkse media heeft Elis nu gekozen voor een avontuur bij Fenerbahce. De Hondurees is in januari 2021 einde contract bij zijn Amerikaanse werkgever. Elis zou een contract voor drie jaar tekenen in de Turkse hoofdstad.