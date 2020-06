Patrick Goots stelt zich vragen bij transferbeleid Antwerp en KV Mechelen : "Heel veel tijd heeft Antwerp niet meer"

Antwerp start -samen met STVV- maandag als eerste club aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Analist Patrick Goots, clubicoon van de Great Old, stelt zich vragen bij het transferbeleid van de club. De tijd dringt, volgens de voormalige goaltjesdief.

"Over anderhalve maand wacht de bekerfinale tegen Club Brugge. Heel veel tijd om een kwalitatief sterke kern samen te stellen én om de conditionele achterstand weg te werken, is er niet meer", stelt Goots in Gazet van Antwerpen. "De kern van Club Brugge is wél nog intact."

"Ik weet dat D'Onofrio graag wacht tot de koopjes op het einde van de transferperiode, maar dat zou deze keer toch een foute tactiek zijn. Hij zal iets vroeger in gang moeten schieten."

Ook bij Malinwa ziet Goots eenzelfde probleem. "Daar moeten ineens zeven kernspelers weg. En niet altijd de minsten. Maar aan inkomende zijde blijft het ook daar stil. Of zou het een kwestie zijn dat de clubs tering naar de nering moeten zetten, na corona? Ik ben bijzonder benieuwd naar wat er de komende weken op dat gebied gaat gebeuren."