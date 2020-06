📷 Antwerp hervat de trainingen met een dolgelukkige Faris Haroun

Maandag stonden de medische testen bij Antwerp op het programma. Nieuwbakken coach Ivan Leko wil zijn team klaarstomen voor de competitiestart. De Kroaat zal de huidige kapitein Faris Haroun op de trainingen hoogstwaarschijnlijk aantreffen met een smile tot achter zijn oren.

De coronacrisis zorgde er voor dat ook Antwerp moest besparen op de spelerslonen. Die kleine financiële tegenslag zal slechts een kleine zorg zijn voor Faris Haroun want op persoonlijk vlak komt de aanvoerder van Antwerp met zeer heuglijk nieuws.

Hij is immers papa geworden van een dochtertje, met de naam Harla. Dat meldt de 34-jarige speler van The Great Old zelf op Twitter.