Ontbolstering groot talent bij KV Mechelen zorgt voor concurrentiestrijd: "Vertrouwen dat ik nu weer boven water kom"

Jules Van Cleemput heeft van de coronabreak gebruik gemaakt om zijn revalidatie verder te zetten. De rechtsachter hoopt tegen de zomerstage weer fit te zijn, want hij heeft intussen wel stevige concurrentie gekregen.

Met Issa Kabore is er een jonge rechtsachter die het bij afwezigheid van Van Cleemput heel goed deed. “We zaten na de winterstop in een mindere fase. Dan weet je dat de trainer op dat moment andere keuzes maakt. Issa deed het uitstekend, daar kon ik weinig tegen inbrengen", vertelt hij in GvA.

Hij wil het Wouter Vrancken wel moeilijk maken. “Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe kansen. Met Chen, Paulussen en Bagayoko was de Mechelse concurrentiestrijd op de rechtsachter in het recente verleden altijd al groot. Ik heb er vertrouwen in dat ik ook nu weer boven water kom.”