Antwerp heeft met Butez zijn topkeeper te strikken, maar die mag zich straks nog aan stevige concurrentie verwachten

Het moet toch al een kleine geruststelling zijn voor de Antwerp-fans. Bolat vertrekt en stamnummer één haalt gelijk Butez als zijn vervanger naar de Bosuil. Het toont meteen aan hoe hoog de lat wel wordt gelegd bij Antwerp.

De Antwerp-fans kunnen dus op hun beide oren slapen mocht ook Mbokani straks de deur van de Bosuil achter zich dichttrekken. Antwerp gaat voor kwaliteitsvolle vervangers. De naam van Cyle Larin werd al genoemd en zijn profiel lijkt perfect in het tactisch plaatje van nieuwbakken coach Ivan Leko te passen.

Net als Jean Butez dus. De 25-jarige goalie liet bij Moeskroen al zien over de goede voetjes te beschikken die de Kroatische oefenmeester verlangt van zijn doelman. Iedereen gaat er van uit dat de Fransman meteen zijn plek onder de doellat zal innnemen, maar is dat wel zo?

Met Iran Beiranvand is er immers nog een doelman op komst bij Antwerp. De Iraniër is niet de minste en geniet als de nationale nummer één van zijn land dan ook een hoge status. Bij The Great Old wachten ze af tot de doelman in België geraakt, corona gooit namelijk al enkele maanden roet in het eten, om zijn testen af te leggen.