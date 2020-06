Vervangt Toby Alderweireld Leopold II in Ekeren? "Ik zal petitie zelf niet tekenen", zegt Rode Duivel

Wordt het standbeeld van Leopold II in Ekeren vervangen door eentje van Toby Alderweireld? De Rode Duivel zelf lacht eens met het idee maar zal zelf de petitie niet tekenen.

De afgelopen weken is het racismedebat dat hevig woedt in Amerika overgewaaid naar ons. Vooral standbeelden van Leopold II moeten het hier ontgelden vanwege zijn gewelddadig schrikbewind in de toenmalige Belgische kolonie Congo. In Ekeren staat ook zo'n standbeeld. Maar de inwoners hebben ondertussen een petitie op poten gezet om het standbeeld te vervangen door eentje van Toby Alderweireld. "Een echte lokale held", klinkt het.

"Wel een beetje vereerd"

Bij het Britse The Guardian hebben ze Alderweireld gevraagd wat hij van het idee vond. "Ik dacht eerst dat het een grap was. Maar nu ben ik wel een beetje vereerd. Als ze dat echt zouden willen, zou ik vereerd zijn. Maar zelf ga ik niet tekenen omdat ik niet vind dat ik ooit een standbeeld zal verdienen", zegt de verdediger van Tottenham.

Over het racismedebat zelf wilt hij niet al te veel kwijt. "Ik walg van alles dat te maken heeft met racisme, maar een standbeeld neerhalen? We moeten kijken naar de periode en wat er mis is gegaan, zodat we nooit meer in die situatie terechtkomen", besluit hij.