Amnesty International vindt dat het veel te stil is rond mensenrechten in WK-gastland Qatar en doet oproep aan voetbalwereld

Qatar heeft niet de beste reputatie als het om mensenrechten gaat en ook over de dubieuze toekenning van het WK is al veel gezegd en geschreven. Amnesty International wil graag dat clubs en voetbalbonden een standpunt innemen over de mensenrechten in het land.

Over minder dan anderhalf jaar wordt de aftrap van het WK in Qatar gegeven. Sommige stadions zijn al afgewerkt en bij andere zijn de constructiewerken in de laatste rechte lijn. De werkomstandigheden voor arbeidsmigranten zijn verre van ideaal. "Er is een minimumloon, ongeveer 300 dollar per maand. Het zogenoemde Kafala-systeem, dat de bewegingsvrijheid van de werknemers ernstig beperkt wordt niet vaak meer genoemd, maar bestaat nog steeds. De controle over de arbeiders is nog steeds erg hoog, ze kunnen worden gechanteerd, wat leidt tot dwangarbeid", citeerde Het Nieuwsblad Regina Spöttl van Amnesty International bij de Süddeutsche Zeitung. "Er is op dit moment nog weinig beweging en dat moet veranderen. Een groot sportevenement zoals het WK kan niet plaatsvinden over de rug van twee miljoen arbeidsmigranten", maande de mensenrechtenorganisatie de voetbalwereld aan tot actie.