Daniel Opare ziet oude bekende terug bij Zulte Waregem: "Hij is mijn 'brother from another mother'"

Daniel Opare is de eerste versterking van Zulte Waregem voor volgend seizoen. De 29-jarige rechtsachter heeft een verleden bij Standard en Antwerp en kijkt uit naar de hereniging met Omar Govea.

Zulte Waregem heeft met Daniel Opare een speler binnengehaald die bekend is met de Belgische competitie. Tussen 2010 en 2014 droeg de Ghanees het shirt van Standard en sinds 2018 kwam hij uit voor Antwerp. Daar creëerde hij een goede band met Omar Govea.

"Ik ken de meeste spelers, maar niet persoonlijk. Omar (Govea, nvdr.) wel, door onze gemeenschappelijk periode bij Antwerp. Ik ken hem ook van in Portugal bij Porto. We spreken ook allebei Spaans en we schieten goed op met elkaar. Hij is mijn brother from another mother", aldus Opare op de clubwebsite van Essevee.

In de voorbereiding van dit seizoen liep Opare een zware knieblessure op en hij kwam niet in actie. Het jaar daarvoor startte hij 22 keer in de basis bij de Great Old, waarvan 9 keer in play-off 1.