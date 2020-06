Anderlecht geeft Vanden Borre komende weken nog een kans om fysieke paraatheid te bewijzen

"We laten de media speculeren", zegt Karel Van Eetvelt bij Sudpresse. Het gaat over Anthony Vanden Borre, die wel nog de voorbereiding mag meedoen bij Anderlecht. Eerder werd gezegd dat hij sowieso moest vertrekken.

Anderlecht kijkt het dus nog een tijdje aan. In ieder geval nemen ze met Vanden Borre weinig risico, want hij traint aan een minimumcontract. Anderlecht wil de situatie nog even evalueren, maar op 30/06 loopt het contract van de 32-jarige rechtsback af. Tot dan mag hij dus al meetrainen.

Vanden Borre kweekte goodwill door tijdens de coronaperiode hard te blijven doortrainen. In vergelijking met sommige vakantieperiodes is het verschil opmerkelijk. Hij is niet bijgekomen en heeft zich aan zijn oefenschema gehouden. Hij trainde ook vrijwillig individueel en zijn hamstringblessure speelt hem niet al te veel parten meer.

Verdienen

Anderlecht wil nu bekijken of hij de komende weken de volgende stap kan zetten: voluit meetrainen met de A-kern. Als hij een aanvaardbaar niveau haalt, kan zijn situatie herbekeken worden.

Sowieso heeft hij nog steeds de steun van Vincent Kompany en de nieuwe bazen, Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute, hebben heel wat sympathie voor het kind van het huis. Maar... een nieuw contract zal hij wel moeten verdienen door zijn fysieke paraatheid te bewijzen.