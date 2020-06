Ex-ploegmaat getuigt over Lamkel Zé: "We deden alsof hij er niet meer was"

Of Ivan Leko evenveel geduld als Laszlo Bölöni gaat hebben met Didier Lamkel Zé betwijfelen we. De Kroaat wil sereniteit in zijn kleedkamer en dat is quasi onmogelijk met de Kameroener. Zo getuigt ook een ex-ploegmaat.

In HLN wil er eentje anoniem getuigen, maar het is niet ver zoeken naar wie het is. "Toen Didier in het begin van vorig seizoen clashte met Sinan (Bolat, red.), heeft hij iedereen tegen de schenen geschopt, maar nadien hebben we er ons allemaal overgezet. We deden alsof hij er niet meer was", vertelt hij.

"Hij zat altijd alleen. Niet ideaal natuurlijk, want in het weekend moest hij wel spelen. Hij werd beschermd door de coach. Laszlo Bölöni was overtuigd van zijn kwaliteiten en keek alleen daar naar. De rest kon hem niet schelen."

Sommigen probeerden hem op andere gedachten te brengen. "Absoluut, maar ook zij gaven na een tijd op. 't Was vergeefse moeite, iedereen liet hem uiteindelijk vallen. En hij lag daar zelf niet eens van wakker."