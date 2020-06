Lamkel Zé wil het op de spits drijven: "Ik wil vertrekken, volgende week ga ik met vakantie"

Het gaat niet over zijn haarpigmentatie... Didier Lamkel Zé wil gewoon weg bij Antwerp en is blijkbaar niet van plan te gaan trainen. Hij wil een transfer forceren omdat hij volgens hemzelf te weinig verdient en dat er beloftes gemaakt zijn...

“Ik denk dat ik de club ga verlaten, ja", zegt hij in GvA. “Ze hebben me hier altijd gezegd: Één goed seizoen spelen, en dan kan je weg. Dat heb ik ook gedaan. Maar een week of drie voor het einde van het seizoen sprak ik de voorzitter na een match. Hij zei me dat hij me toch nog een jaar langer wilde houden. Op zich geen probleem, want ik ben hier graag. Ik heb hier vrienden en Antwerpen is een mooie stad. Maar vorige week sprak mijn raadgever met het bestuur, en dat viel tegen. Met het voorstel dat zij deden, kan ik niet akkoord gaan."

Lamkel Zé kreeg in oktober een fel verbeterd contract, maar vindt dat nog niet genoeg. Ondanks de smeekbedes van de fans staat zijn besluit vast. "Vanochtend nog in de stad ben ik er enkele tegengekomen. S'il vous plaît, blijf bij ons, zeggen ze dan. Maar ze weten niet hoe het zit en wat er speelt. Het zit niet goed in zijn hoofd. Dan is het beter dat ik niet ga trainen. Want dan haal ik misschien weer stoten uit en is het weer bordel."

Vakantie

Het bestuur van Antwerp probeerde hem op andere gedachten te brengen, maar zonder succes. "Als ze opnieuw rond de tafel willen, mogen ze altijd bellen. Maar volgende week ga ik wel met vakantie. Ik denk eraan om naar Kameroen te gaan, want ik heb mijn familie alweer zeven maanden niet gezien. Of naar Frankrijk - Nice of Lille of zo. Dan zit ik op mijn gemak. En dan kan ik mijn hoofd vrijmaken."

Het is hem dus menens, ondanks dat Luciano D'Onofrio wellicht in een Franse colère gaat ontsteken. "Nu moeten ze maar een beslissing nemen. Ofwel verkopen ze me, ofwel sturen ze mij naar de reserven, ofwel doen ze een beter voorstel en blijf ik alsnog.”