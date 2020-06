Bibberen voor Gent, Antwerp en Standard eind augustus, loting bepaalt hun Europees seizoen: "Ik had het liever anders gezien"

Gent moet zich in één wedstrijd proberen plaatsen voor de Champions League. Antwerp en Standard hetzelfde voor de Europa League. En dus wordt het eind augustus bibberend afwachten of ze dat thuis of op verplaatsing moeten doen.

Er gaat waarschijnlijk nog geen publiek toegelaten zijn, maar zich thuis of op verplaatsing proberen plaatsen, maakt een wereld van verschil. Vooral voor Gent, dat mogelijk een topper krijgt voorgeschoteld om zich te kunnen plaatsen voor de poulefase van de Champions League. “Het wordt aanpassen”, aldus Gent-voorzitter Ivan De Witte in Het Nieuwsblad. “Ik had het liever anders gezien, zodat je weet of je op verplaatsing voor een doelpunt moet gaan of niet. Het wordt tactisch een heel ander gegeven. Maar goed, ik begrijp het wel. We moeten ons aanpassen.”