KV Mechelen heeft de opvolger van Swinkels beet: huurling verhuist van STVV naar Malinwa

KV Mechelen gaat eerstdaags zijn eerste inkomende transfer afronden. De deal is zo goed als rond, enkel de handtekeningen moeten nog gezet worden. Malinwa haalt met Rocky Bushiri een vervanger voor Arjan Swinkels.

Bushiri speelde in België al voor Oostende, Eupen en STVV. Vorig seizoen werd hij door het Engelse Norwich City uitgeleend aan de Truienaars. Nu zou het weer over een huur gaan. Bushiri verkiest KVM boven nog een jaar STVV, weet GvA.

De Belgisch-Congolese verdediger moet de vertrokken Arjan Swinkels in het hart van de verdediging gaan vervangen. Mechelen krijgt wel geen aankoopoptie, want Norwich City gelooft nog in de 20-jarige verdediger.