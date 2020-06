OFFICIEEL: Antwerp haalt voormalig sterkhouder van Gent terug naar België

De interesse van Antwerp was er al wel even. Ivan Leko kon zelfs amper wachten tot de deal rond was en dat is nu ook het geval: Birger Verstraete gaat voor RAFC voetballen. De middenvelder komt op huurbasis over van het Duitse Köln.

Verstraete zette de eerste stapjes in zijn profcarrière bij Club Brugge en Moeskroen, vooraleer door te breken bij KV Kortrijk. Dat leverde hem een transfer naar AA Gent op. Dankzij zijn verbetenheid werd Verstraete een belangrijke pion bij Gent. Vorig jaar volgde dan een overstap naar Köln. Verstraete laat het Duitse voetbal nu alweer achter zich en zal vanaf komend seizoen de kleuren van Antwerp verdedigen. Het gaat over een uitleenbeurt, maar Antwerp heeft bij Köln ook een aankoopoptie bedongen en kan de inmiddels 26-jarige Belg later eventueel definitief aan zich binden. Onze Reds versterken zich met Birger Verstraete. De 26-jarige middenvelder wordt gehuurd van het Duitse FC Köln met aankoopoptie.



