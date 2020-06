Eénvoudig Rode Duivel plant al terugkeer naar België: "Het zal bij Gent, Standard of Beerschot zijn"

Benito Raman liet België in het verleden al zien wat hij in zijn mars heeft, maar in de Bundesliga is hij helemaal ontbolsterd. En toch wil de flankaanvaller op een dag terugkeren.

Benito Raman verruilde Standard voor Fortuna Düsseldorf. Ondertussen maakt de 25-jarige flankaanvaller het mooie weer in het shirt van Schalke 04. “Ik zit momenteel goed in Duitsland”, vertelt Raman in een gesprek met Sporza. “Toch zal de Bundesliga niet mijn laatste halte zijn.” De Bundesliga zal niet mijn laatste halte zijn “Ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière in België wil afsluiten. Dat zal bij KAA Gent, Standard of Beerschot zijn. Bij die clubs was ik graag gezien en ik kom er graag terug.”