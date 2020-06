"Als Birger zijn potentiële niveau oppikt, kan hij naar de Rode Duivels kijken"

Birger Verstraete is het komend seizoen weer op de Belgische velden te zien. Naar verluidt doet Antwerp een zaakje met de huurovereenkomst van de middenvelder. Ivan Leko is blij en Verstraete zelf ook, want hij kan zich in het oog van de bondscoach voetballen.

Verstraete is er eentje zoals Leko ze graag heeft: kort combinerend en altijd vooruit denkend. Ook bondscoach Roberto Martinez nam hem er daarom al eens bij. Met het EK een jaar uitgesteld, denkt Verstraete daar nog wel aan. “Antwerp groeit stilaan uit tot een echte topclub. Het stadion en de supporters ­spraken al voor zich, maar ik verwacht ook in het spel heel wat ­progressie dit jaar", aldus zijn boezemvriend Timothy Derijck in GvA. "Als ­Birger zijn ­potentiële niveau opnieuw oppikt, kan hij ongetwijfeld weer in de ­richting van de Rode Duivels kijken.”