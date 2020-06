Italiaanse derdeklasser stunt en haalt 24-voudig Frans international in huis

Soms kom je ergens een transfer tegen dat je denkt 'voetbalt die ook nog'. De transfer van Jérémy Ménez is er zo eentje.

De 33-jarige Ménéz heeft met Reggina een nieuwe club gevonden. Reggina kwam het afgelopen seizoen uit in de Italiaanse Serie C, ofwel het derde niveau. Het binnenhalen van Menéz wordt dan ook gezien als een heuse stunt.

In het verleden speelde Menéz nog voor onder andere PSG, AC Milan en Monaco. Daarnaast was hij ook 24 keer international voor Frankrijk. De laatste twee seizoenen was Ménez actief op een iets lager niveau.

Eerst koos hij voor een opvallend avontuur in Mexico bij America CF. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Paris FC, op het Franse tweede niveau.