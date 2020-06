Arslanagic had op een andere manier de Bosuil willen verlaten: "Nooit de kans gekregen om afscheid te nemen van het fantastische Antwerp-publiek"

Dino Arslaganic was uiteindelijk het witte konijn dat Ivan De Witte en Louwagie uit hun hoge hoed toverden. De Bosnische Belg geraakte er niet uit met Antwerp over een verlengde verbintenis en daar is een duidelijke reden voor.

"Uiteraard is het niet leuk als je merkt dat je er niet uit zult komen met de club waar je al drie jaar speelt. Maar het voorstel van Antwerp was duidelijk onvoldoende en daarom was ik ook heel blij toen AA Gent zich meldde", is de bikkelharde mandekker duidelijk in Het Nieuwsblad.

Vooral één ding ligt de ex-speler van Standard nog op de maag: "Maar eigenlijk zit er me nog iets anders dwars: door alle corona-ellende heb ik nooit de kans gekregen om afscheid te nemen van het fantastische Antwerp-publiek. Zonde."

Titelambities

Al is Arslanagic ook wel in de wolken met zijn nieuwe werkgever: "Hier vind ik toch wel een heel mooie club, die zich ontzettend ambitieus toont en ook op Europees niveau opnieuw een aardig woordje wil meepraten."

"De voorzitter spreekt openlijk over de titel en dat werkt inspirerend. Gent beschikt ook over een ruime selectie en die concurrentie prikkelt me ontzettend. Ik ben dan ook heel tevreden dat ik hier een contract voor twee seizoenen kon ondertekenen."